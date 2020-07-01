2020-07-01T16:42:08+03:00
Происшествия

Стало известно, что упало на рельсы красной линии метро 1 июля

Из-за инцидента на станции «Кировский завод, движение поездов прерывалось на 15 минут
Петр КИБЕР
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Поломоечная машина остановила движение поездов метро на красной ветке.Поломоечная машина остановила движение поездов метро на красной ветке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, какое именно оборудование упало на рельсы красной линии метро, что днем 1 июля вызвало задержку и остановку движения на большом отрезке ветки. Составы курсировали лишь на отдельном участке.

- С 12:52 часов из-за попадания оборудования на путь станции «Кировский завод», движение по Линии 1 осуществляется на участке «Девяткино» - «Нарвская», - сообщала пресс-служба подземки.

На устранение последствий инцидента понадобилось около 15 минут. А позднее стало известно, что именно свалилось на пути.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», уборщица не удержала поломоечную машину и та, рванув вырвалась из рук женщины, после чего рухнула на рельсы.

Сама уборщица при ЧП не пострадала. Промышленный пылесос также остался почти цел.

Сейчас движение на красной ветке идет в обычном режиме, задержек графика нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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