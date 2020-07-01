Стало известно, что упало на рельсы красной линии метро 1 июля
Стало известно, какое именно оборудование упало на рельсы красной линии метро, что днем 1 июля вызвало задержку и остановку движения на большом отрезке ветки. Составы курсировали лишь на отдельном участке.
- С 12:52 часов из-за попадания оборудования на путь станции «Кировский завод», движение по Линии 1 осуществляется на участке «Девяткино» - «Нарвская», - сообщала пресс-служба подземки.
На устранение последствий инцидента понадобилось около 15 минут. А позднее стало известно, что именно свалилось на пути.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», уборщица не удержала поломоечную машину и та, рванув вырвалась из рук женщины, после чего рухнула на рельсы.
Сама уборщица при ЧП не пострадала. Промышленный пылесос также остался почти цел.
Сейчас движение на красной ветке идет в обычном режиме, задержек графика нет.
ИСТОЧНИК KP.RU