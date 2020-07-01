Семак: Азмун искупил вину перед «Зенитом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Тамбовом» в 25-м туре Российско премьер-0лиги и рассказал, почему выпустил на поле проштрафившегося Сердара Азмуна.
- Мысль о том, чтобы ввести в том числе спортивные санкции против Сердара, считаю неправильной. Самое правильное испытание — это выйти и доказать на поле, что он должен играть, извиниться перед командой. Что, в принципе, он и сделал, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Наставник сине-бело-голубых отметил, что игрок должен отношением и голами доказывать, что нужен команде. А держать его «на лавке» не имеет смысла.
Напомним, что ранее руководство «Зенита» пообещало дисциплинарно и финансово наказать Азмуна, который в нарушение карантинных правил клуба пошел гулять по Петербургу с игроком «Крыльев Советов» иракцем Хади.
Напомним, что игра против «Тамбова» закончилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Голы у петербуржцев забили Азмун и Ригони.
ИСТОЧНИК KP.RU