1 Июль 2020 2020-07-01T19:43:25+03:00

Сине-бело-голубые вырвали победу в добавленное время благодаря голу Ригони

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Петербургский «Зенит» обыграл «Тамбов» в 25-м туре Российской премьер-лиги и увеличил отрыв от преследователей в чемпионской гонке. При этом завоевать заветные три очка у сине-бело-голубых получилось лишь в добавленное время.

- Петербуржцы вырвали победу в концовке матча. Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась победой благодаря точным ударам Азмуна и Ригони, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Изначально игра была тяжелой. Несмотря на то, что гости завладели инициативой к 15-й минуте встречи, номинальные хозяева из Тамбова не терялись, плотно стояли в обороне и пытались играть на контратаках.

Однако в концовке первого тайма мяч с подачи Артема Дзюбы забил Сердар Азмун.

Вторые 45 минут также проходили на встречных курсах и на 86-й минуте одна из атак «Тамбова» закончилась фолом в штрафной «Зенита». Чуперка с пенальти сравнял счет.

Но когда уже казалось, что ничья неизбежна, на 91-й минуте Ригони забил второй мяч.

Теперь у «Зенита» 59 очков и отрыв в 11 баллов от «Локомотива».

ИСТОЧНИК KP.RU