Беглов подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге

2 Июль 2020 2020-07-02T08:24:47+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. В среду, 1 июля 2020 года, губернатор отметил, что петербуржцы вновь проявили свою сознательность и ответственность. По словам губернатора, каждому жителю города было за что голосовать.

- Среди проголосовавших – много людей серебряного возраста. Это зрелые и ответственные люди. Они многое видели. Они ценят усилия по укреплению государства и понимают, как важны территориальная целостность и суверенитет страны. Голосовало много молодежи. Они заинтересованы в развитии гражданского общества, науки и высоких технологий. Для многодетных семей особенно важны социальные гарантии, медицинское обслуживание. Можно сказать, что Петербург проголосовал за стабильность и уверенность в будущем, – сказал Александр Беглов.

Глава города сообщил, что голосование в Петербурге проходило на спаде эпидемии коронавируса. Это стало важным фактором высокой явки. При этом организация голосования делала акцент на безопасности граждан.

На утро 2 июня в Петербурге «за» -77,66 процентов, «против» - 21,64 процент.

ИСТОЧНИК KP.RU