2020-07-02T20:41:14+03:00
Общество

Грибной сезон начался в Ленинградской области

Фото белых, красных и подберезовиков во множестве публикуют в соцсетях
Петр КИБЕР
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Грибы в лесах Ленобласти есть. Фото: https://vk.com/club5010122 / Артур КасьяновГрибы в лесах Ленобласти есть. Фото: https://vk.com/club5010122 / Артур Касьянов
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Грибники из Петербурга и Ленинградской области вовсю публикуют фото «улова» в соцсетях и заверяют, что грибной сезон в городе начался. При этом в руки любителей «тихой охоты» попадаются не всякие там сыроежки, а благородные белые, красные и подберезовики.

- Карьер Мяглово, на полчаса забежал после обеда; Гатчинский район. За два часа красные ...Еле вынес....Все чистые большие и маленькие, растут семейками; Сегодня во время дождичка. Всеволожск, - пишут в группе ВКонтакте «Грибы Ленинградской области» удачливые грибники.

На опубликованных фотографиях – полные корзины, которые не оставят равнодушными любого дачника. Впрочем, несмотря на дожди, кое-где лес еще сухой и грибов в нем маловато.

Ну а тем, кто все же идет по грибы, специалисты советуют быть осторожнее, ведь этим летом змеи оказались особенно активны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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