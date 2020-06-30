2020-06-30T17:10:13+03:00
Общество

Эксперт прокомментировал «нашествие» змей в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Серпентолог также объяснил читателям «Комсомолки», как правильно себя вести при встрече с ползучими гадами
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге и Ленобласти на жаре активизировались гадюки.В Петербурге и Ленобласти на жаре активизировались гадюки.Фото: Иван ОЛЕКСЮК
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В Петербурге и Ленобласти в последние недели активизировались змеи. То и дело о своих неприятных встречах с гадюками народ рассказывает в соцсетях. Но страшнее то, что уже есть и пострадавшие от укусов, в том числе, и дети. Только на прошлой неделе троих малышей увезли в больницу в Петербурге. А один из последних случаев – змея напала на ребенка прямо во время купания. Это произошло на одном из самых популярных мест для отдыха, которое прозвали «петербургскими Мальдивами» за чистейшую прозрачную воду, – озере Донцо в Ленобласти. «Комсомолка» узнала, почему в этом году в Петербурге так много змей и как вести себя при встрече с ними.

БЕЗ АНОМАЛИЙ

То, что люди в жаркую солнечную погоду стали часто встречаться со змеями, – явление вполне закономерное, считают специалисты. И вряд ли это можно назвать аномальным нашествием ползучих гадов.

– Сейчас змей много, потому что их и должно быть много. Это нормальная ситуация. Бывают годы, когда их больше или когда их меньше – это естественная динамика численности у любого вида, и у гадюк в том числе. Влияет и жаркая погода, и состояние кормовых ресурсов. Никакой особо большой численности в этом году нет, – рассказал «КП-Петербург» серпентолог, кандидат биологических наук Владимир Черлин.

Ужи могут укусить, но они не ядовитые. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ужи могут укусить, но они не ядовитые.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Поэтому сейчас при поездке на природу только и остается, что быть внимательным. Тем более что встретить змей можно практически везде – и у воды, и в лесу, и у болот, и на полянках. Это касается и дачников, и грибников, и просто отдыхающих на озерах. Чаще всего в наших местах люди видят ужей и гадюк. Конечно, страшнее встреча со вторыми – ведь это ядовитая рептилия. Еще со школьной скамьи все знают, что отличить ужа от гадюки можно по небольшим желтым пятнам в районе головы. Но рассматривать змею при встрече – не самое главное. Куда важнее – вести себя при встрече спокойно и не провоцировать ее на агрессию.

– Подавляющее большинство не будет разбираться, уж это или гадюка, обычно у всех одинаковая реакция на змей – это страх. Поэтому самое правильное при встрече с ними – это не трогать их, – объясняет Владимир Черлин. – Они никогда не нападут сами первые. Если их не будут, например, теребить палочкой, ловить, пытаться убить и так далее.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Конечно, бывают ситуации, когда заранее человек не видит змею – случайно наступает на нее или что-то поднимает с земли, не замечая опасности. Именно поэтому в лесу специалисты советуют всегда быть начеку.

– Эти ситуации легко предотвратить: когда нужно что-то поднять с земли, или собираешь грибы, ягоды, нужно иметь с собой палочку. Сначала пошевелить осторожно ею в траве – и любая гадюка тут же удерет, – отмечает серпентолог.

Гадюку можно встретить практически везде - на даче, на отдыхе у воды, в лесу. Фото: Оксана БРОВАЧ

Гадюку можно встретить практически везде - на даче, на отдыхе у воды, в лесу.Фото: Оксана БРОВАЧ

Если встреча со змеей все-таки закончилась укусом, первым делом нужно вызвать врача или самому отправиться в ближайшее медучреждение. Ниже мы собрали памятку на такой неприятный случай. Ведь при укусе гадюки самое главное – не навредить самому себе. А еще даже в такой ситуации важно держать себя в руках и не паниковать.

– Значительная часть компонентов ядов действуют на нервную систему. И от состояния нервной системы будет зависеть то, как будет протекать отравление. Поэтому задача укушенного человека, а также того, кто может находиться рядом с ним, – не подвергаться панике и не усугублять положение, – добавляет Владимир Черлин.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если укусила гадюка:

- Первым делом нужно вызвать «скорую» или отправиться самостоятельно в ближайшее медучреждение;

- Важно не впадать в панику и сохранять спокойствие;

- Лучше обездвижить укушенную конечность, она может быстро отекать;

- Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, перетягивать место укуса;

- Не стоит отсасывать яд из ранки;

- Пейте побольше воды – это поможет вывести токсины, если гадюка выпустила яд;

- Хорошо иметь при себе антигистаминные (противоаллергические) препараты, которые можно принять после укуса.

Что делать, если встретился со змеей:

- Не делайте резких движений, лучше всего – спокойно отойдите в сторону, «пропустив» змею;

- Помните, что змеи обычно не нападают первыми, а делают это, когда сами чувствуют опасность;

- В лесу правильно одевайтесь – выбирайте высокую обувь и закрытую одежду;

- Имейте при себе палку, которой осторожно можно пошевелить в опасных местах – траве, корнях, кустах, чтобы змея уползла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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