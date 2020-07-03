2020-07-03T07:53:22+03:00
Происшествия

Суд Санкт-Петербурга отправил рецидивиста, убившего пенсионерку в парке Александрино, в СИЗО

На его счету еще как минимум три ограбления женщин в возрасте
Лилия КОЗЛОВА
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Рецидивиста, грабившего пенсионерок в Санкт-Петербурге, заключили под стражуРецидивиста, грабившего пенсионерок в Санкт-Петербурге, заключили под стражуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Кировский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 2 июля 2020 года, вынес постановление от избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Максимова. Мужчина обвиняется в серии ограблений на пенсионеров. Во время очередного нападения в парке Александрино, после его ударов, одна из старушек скончалась.

- В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Максимов причастен к совершению ряда преступлений на территории Санкт-Петербурга, - сообщили в следственном комитете.

Так, 30 и 1 июля, пьяный мужчина напал в разных местах на местных жительниц в возрасте от 42 и 85 лет. Когда он напал на младшую из них, женщина смогла сбежать и обратиться сразу в полицию. Рецидивиста поймали рядом с местом ограбления, пока он изучал содержимое отнятой у женщины сумки.

Сам Максимов в суде вину признал и согласился с заключением под стражу. На время следствия он там пробудет минимум до 22 августа 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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