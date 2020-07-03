2020-07-03T15:50:10+03:00
Происшествия

Трех человек выловили из Невы, Обводного канала и Финского залива днем 3 июля

Двое выжили, а один погиб
Петр КИБЕР
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Сразу три ЧП с людьми в Неве произошло утром и днем 3 июля в Санкт-Петербурге. Сначала спасателям пришлось срочно ехать на вызов к Володарскому мосту, с которого в воду прыгнул мужчина.

- Утром, в начале девятого, мужчина прыгнул с Володарского моста. Ему на помощь выдвинулись спасатели на катерах и автоцистерне,-сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Впрочем, помощь спасателей пловцу не понадобилась. Он не только выжил, но и сам смог выбраться на берег. Причина поступка оказалась проста – мужчина был пьян и решил показать свою удаль. Его, так и не протрезвевшего, забрали сотрудники полиции.

Следующий вызов поступил около полудня. У дома 62 по набережной Обводного канала из воды достали мужчину, однако приехавшие врачи скорой констатировали его смерть.

Третий инцидент случился в Приморском районе города. С Яхтенного моста спрыгнул молодой человек. Спасатели достали юношу из воды и несколько минут откачивали, возвращая к жизни. Потом пострадавшего передали в руки медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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