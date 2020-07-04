Гостиный двор открылся для петербургских покупателей

4 Июль 2020 2020-07-04T14:22:06+03:00

На шопинг пускают только в масках и перчатках Фото: Олег ЗОЛОТО

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Гостиный двор, которому в августе исполняется 235 лет и который из-за коронавируса закрылся впервые в истории, возвращается к привычной жизни. 22 июня возобновил работу продовольственный магазин. А сегодня стали открываться и остальные. В Гостинке уже можно приобрести привычные сувениры, ювелирные украшения, обувь и аксессуары.

– Рады сообщить, что свою работу возобновили Перинная и Садовая линии, – сообщают в Большом Гостином дворе. – На первом этаже Садовой линии можно приобрести хозтовары и товары для дома, игрушки, канцелярские товары, обувь и кожгалантерею. На первом этаже Перинной – текстиль, постельное белье, обувь и кожгалантерею. Мы очень соскучились!

Возобновить работу после трех месяцев простоя стало возможным благодаря тому, что у магазинов Гостинки есть отдельные входы. В целях безопасности проход по торговым галереям внутри здания перекрыли.

На шопинг пускают только в масках и перчатках, в них же одели и сотрудников. Магазины снабдили защитными экранами и разметкой на полу. Пока к трудовым будням вернулись не все арендаторы. Но те секции, что открылись, можно посетить с 11:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU