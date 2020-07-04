В Петербурге от коронавируса погиб еще один медик

4 Июль 2020 2020-07-04T18:26:49+03:00

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Еще одного петербургского медика сгубил коронавирус. Марина Федорова трудилась рентген-лаборантом в Невском районе Петербурга. Ее не стало 27 июня.

– Когда ее забирали в реанимацию, она успела мне позвонить и сообщить об этом, чтобы дома не переживали, – сообщает в сети дочь Федоровой Екатерина. – Она была в стабильном состоянии. Должна была идти на поправку, но все не шла.

Марина Анатольевна работала в одной из поликлиник Невского района. Фото: @fedorova_katyusha

У Марины Анатольевны остались любящий муж, семеро детей и восемь внуков, последний из которых появился на свет в январе этого года, а также сестра и племянники.

– Она была стержнем семьи. Все праздники, все дела, все сборы происходили вокруг нее. Мы все тянулись к ней, как к солнцу, – делится Екатерина. – Она была самым живым человеком. Она отдала все своим семерым детям. И только начала жить для себя. Она путешествовала, ходила в театры с папой, в кино, на выставки.

Марина Анатольевна полностью посвятила себя семье и медицине. Фото: @fedorova_katyusha

В 2018 году Федорова подтвердила квалификацию медсестры и получила диплом рентгенолога: «вышла опять на работу, как только поняла, что дети подросли». Марина Анатольевна работала в одной из поликлиник Невского района на МРТ, маммографии, рентгене и флюорографии.

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ИСТОЧНИК KP.RU