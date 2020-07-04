2020-07-04T18:55:05+03:00
Общество

Восьмерых жителей Всеволожска задержали за незаконный митинг за сохранение Песчанки

На Румболовских высотах строятся ледовая арена «с возможностью гостиницы» и парк
Анна ПОСЛЯНОВА
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На всех восьмерых составили административные протоколы, теперь им грозят штрафы до 30 000 рублей. Фото: Сообщество «Спасем Румболовские высоты!» во «ВКонтакте»На всех восьмерых составили административные протоколы, теперь им грозят штрафы до 30 000 рублей. Фото: Сообщество «Спасем Румболовские высоты!» во «ВКонтакте»
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Ситуация на Румболовских высотах продолжает накаляться: на Песчанке строятся спортивный комплекс с возможностью обустройства в нем гостиничных номеров, а также благоустроенный парк. Но не всем местным это нравится.

Вчера днем, 3 июля, с плакатами к Дороге жизни вышли восемь жителей Всеволожска. Среди участников несанкционированного публичного мероприятия, коим произошедшее признали, было семь женщин и один несовершеннолетний молодой человек.

– Без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия эти люди провели собрание против строительства амфитеатра и частичной вырубки деревьев Песчанки, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В ходе него демонстрировались плакаты «Парк для людей, а не для машин», «Нет-бетону, да деревьям», «Руки прочь от холмов Песчанки», «Нет бетонным лестницам», «Сохраните холмы Песчанки».

Все плакаты у участников митинга изъяли, а самих их задержали. На всех восьмерых составили административные протоколы, теперь им грозят штрафы до 30 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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