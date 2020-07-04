Восьмерых жителей Всеволожска задержали за незаконный митинг за сохранение Песчанки
Ситуация на Румболовских высотах продолжает накаляться: на Песчанке строятся спортивный комплекс с возможностью обустройства в нем гостиничных номеров, а также благоустроенный парк. Но не всем местным это нравится.
Вчера днем, 3 июля, с плакатами к Дороге жизни вышли восемь жителей Всеволожска. Среди участников несанкционированного публичного мероприятия, коим произошедшее признали, было семь женщин и один несовершеннолетний молодой человек.
– Без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия эти люди провели собрание против строительства амфитеатра и частичной вырубки деревьев Песчанки, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В ходе него демонстрировались плакаты «Парк для людей, а не для машин», «Нет-бетону, да деревьям», «Руки прочь от холмов Песчанки», «Нет бетонным лестницам», «Сохраните холмы Песчанки».
Все плакаты у участников митинга изъяли, а самих их задержали. На всех восьмерых составили административные протоколы, теперь им грозят штрафы до 30 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU