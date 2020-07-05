Пьянка у всех на виду закончилась для 44 петербуржцев в отделении полиции

5 Июль 2020 2020-07-05T17:31:08+03:00

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Шумные вечеринки в центре Северной столицей в минувшие сутки закончились встречей с полицейскими и бойцами ОМОН. Силовики наведались в излюбленные места молодежи, чем омрачили тусовщикам их заурядный отдых.

Рейды прошли по барам и ресторанам. Также полицейские заглянули на Дворцовую площадь и на улицы Думская и Рубинштейна. Разгулявшихся петербуржцев пришлось унимать – отдыхающие громко переговаривались между собой, устраивали танцы и караоке.

В результате для некоторых вечеринка закончилась в полицейском участке. Всего туда были доставлены 49 человек. Подавляющее большинство из них попались на пьянке в людных местах, за что и удостоились своих заслуженных протоколов. Также трое петербуржцев получили «административку» за мелкое хулиганство, а еще двое – за незаконную торговлю и нарушение тишины.

ИСТОЧНИК KP.RU