Пьянка у всех на виду закончилась для 44 петербуржцев в отделении полиции
Шумные вечеринки в центре Северной столицей в минувшие сутки закончились встречей с полицейскими и бойцами ОМОН. Силовики наведались в излюбленные места молодежи, чем омрачили тусовщикам их заурядный отдых.
Рейды прошли по барам и ресторанам. Также полицейские заглянули на Дворцовую площадь и на улицы Думская и Рубинштейна. Разгулявшихся петербуржцев пришлось унимать – отдыхающие громко переговаривались между собой, устраивали танцы и караоке.
В результате для некоторых вечеринка закончилась в полицейском участке. Всего туда были доставлены 49 человек. Подавляющее большинство из них попались на пьянке в людных местах, за что и удостоились своих заслуженных протоколов. Также трое петербуржцев получили «административку» за мелкое хулиганство, а еще двое – за незаконную торговлю и нарушение тишины.
ИСТОЧНИК KP.RU