Семак: Команда голодная до побед, мы заслуженно стали чемпионами

5 Июль 2020 2020-07-05T23:33:53+03:00

Сергей Семак второй раз привел "Зенит" к чемпионству. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Отдышавшись от радостных криков и умывшись после душа из шампанского в раздевалке, главный тренер «Зенита» пришел на послематчевую пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов.

- Команда готова играть и выигрывать, команда голодная до побед. Мы заслуженно стали чемпионами, - заявил Сергей Семак.

По словам наставника сине-бело-голубых, футболисты сделали правильные выводы из неудачных игр, приведших к потерянным очкам, ответственно вели себя во время карантина и вышли к возобновлению чемпионата полностью готовыми.

«Зенит» стал рекордсменом Российской премьер-лиги, впервые в истории турнира завоевав чемпионство за четыре круга до конца. Поэтому на следующий домашний матч с «Сочи» может выйти уже экспериментальный состав с молодыми игроками. Тем не менее, «сдавать» окончание чемпионата «Зенит» не намерен».

- Выйдут те молодые игроки, которые готовы. У нас стоит задача: побеждать в каждом матче, - подчеркнул Семак.

А вот руководство команды теперь сосредоточится на трансферной политике подготовке к новому сезону.

Главный тренер «Зенита» дал пресс-конференцию после победной игры с «Краснодаром»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788841" frameborder="0"></iframe> "Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU