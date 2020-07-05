Семак: Команда голодная до побед, мы заслуженно стали чемпионами
Отдышавшись от радостных криков и умывшись после душа из шампанского в раздевалке, главный тренер «Зенита» пришел на послематчевую пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов.
- Команда готова играть и выигрывать, команда голодная до побед. Мы заслуженно стали чемпионами, - заявил Сергей Семак.
По словам наставника сине-бело-голубых, футболисты сделали правильные выводы из неудачных игр, приведших к потерянным очкам, ответственно вели себя во время карантина и вышли к возобновлению чемпионата полностью готовыми.
«Зенит» стал рекордсменом Российской премьер-лиги, впервые в истории турнира завоевав чемпионство за четыре круга до конца. Поэтому на следующий домашний матч с «Сочи» может выйти уже экспериментальный состав с молодыми игроками. Тем не менее, «сдавать» окончание чемпионата «Зенит» не намерен».
- Выйдут те молодые игроки, которые готовы. У нас стоит задача: побеждать в каждом матче, - подчеркнул Семак.
А вот руководство команды теперь сосредоточится на трансферной политике подготовке к новому сезону.
Главный тренер «Зенита» дал пресс-конференцию после победной игры с «Краснодаром»
"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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