"Зенит" начнет выступление в Лиге Чемпионов 2020/21 c группового этапа

5 Июль 2020 2020-07-05T23:46:23+03:00

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Став Чемпионом России по футболу-2020 "Зенит" обеспечил себе право на участие в Лиге Чемпионов 2020/21 сразу с на групповом этапе.

- Своих соперников мы узнаем 1 октября 2020 года на жеребьевке в Афинах, - сообщили в пресс-службе клуба. - Первые матчи пройдут 20 и 21 октября, заключительные 8 и 9 декабря.

Уже известно, что среди возможных соперников мадридский «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», менхенгладбахская «Боруссия», «ПСЖ», «Марсель», «Брюгге» и «Шахтер».

Финал состоится 29 мая 2021 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Это тот самый финал, который мог бы пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Турцию, а нашему городу отдали финал следующего сезона.

Напомним, "Зенит" досрочно стал Чемпионом России по футболу - 2020, обыграв в 26 туре Тинькофф РПЛ "Краснодар" со счетом 2:4.

ИСТОЧНИК KP.RU