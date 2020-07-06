Станислав Черчесов: "Зенит" практически не оставил шансов конкурентам

6 Июль 2020 2020-07-06T00:11:47+03:00

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"Зенит" абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

- Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам, - уверен Станислав Саламович.

Кроме того, Черчесов отдельно отметил соблюдение клубом правил во время пандемии. Коуч сборной назвал это профессионализмом, ведь никто среди сине-бело-голубых не заразился коронавирусом, тогда как им переболели игроки большинства клубов РПЛ.

- Поздравляю руководителей, тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и футболистов c этим достижением и желаю дальнейших успехов. В конце августа ждем сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций со сборными Сербии и Венгрии", - добавил Станислав Черчесов в комментарии ТАСС.

Обыграв "Краснодар" в 26-м туре Тинькофф РПЛ со счетом 4:2 "Зенит" стал шестикратным Чемпионом России по футболу. Следующий матч с "Сочи" на домашнем стадионе команда проведет уже в статусе чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU