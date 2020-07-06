Сердар Азмун стал лучшим игроком чемпионского матча «Зенита»

6 Июль 2020 2020-07-06T00:12:04+03:00

В игре против «Краснодара» иранец забил два мяча

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Сердар Азмун признан лучшим игроком матча «Краснодар»-«Зенит», в котором петербургский клуб досрочно завоевал золотые медали чемпионата России. В победной игре иранский нападающий сине-бело-голубых забил два гола.

- Лучший игрок матча с «Краснодаром»! – лаконично поздравила форварда пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.

Впрочем, вряд ли у кого-то были сомнения на счет этого звания. Сердар действительно «горел» на поле и уже на пятой минуте подстерег ошибку защитника «Краснодара» откатившего мяч своему вратарю, но так слабо, что Азмун успел перехватить «пятнистого» и вогнать в правый угол ворот.

Второй мяч состоялся уже во втором тайме, сразу после того, как на 50-й минуте «быки» сравняли счет – 2:2. Буквально в ответной атаке седьмой номер «Зенита» добил мяч в сетку после удара Кузяева, который отразил вратарь хозяев.

Точку в матче на 71-й минуте поставил Сутормин - 4:2 и «Зенит» добывает второе чемпионский титул подряд.

А потом была «жара» в раздевалке и победная пресс-конференция Сергея Семака.

ИСТОЧНИК KP.RU