Знамя «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы

6 Июль 2020 2020-07-06T08:53:41+03:00

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Петербургский «Зенит» в пятый раз стал чемпионом России (еще две победы были в первенстве СССР). Это стало известно по итогам победного матча в Краснодаре, где сине-бело-голубые выиграли 4:2. В честь этого события, зенитовское знамя было поднято а самом высоком флагштоке Европы.

- Флагшток установлен на берегу Финского залива в западной части Крестовского острова, у станции метро «Новокрестовская». Его высота составляет 105 метров, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Это самый высокий флагшток, как в России, так и в Европе. Он позволяет поднимать полотнища размером 20 на 30 метров. И в ночь на 6 июля такой флаг «Зенита» стал развеваться в честь нового чемпионского титула сине-бело-голубых.

Напомним, что после победы над «Краснодаром» зенитовцы, за четыре тура до окончания чемпионата, стали недосягаемы для соперников. Это самая ранняя победа в истории Российской премьер-лиги.

Отметим, что в сообщении пресс-службы клуба, станция метро «Новокрестовская» названа "метро «Зенит»".

ИСТОЧНИК KP.RU