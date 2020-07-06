Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга по молодежной политике может стать Александр Бельский

6 Июль 2020 2020-07-06T12:25:02+03:00

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В Санкт-Петербурге вскоре может появиться новый вице-губернатор, который будет курировать вопросы молодежной политики. Как сообщает в своем «Фейсбуке» депутат городского Закобрания Максим Резник, кандидатура уже внесена на рассмотрение парламента.

- На пост вице-губернатора Петербурга по молодежной политике вносят Александра Бельского. Ликуй, пионерия. Решили взяться за молодежь, - пишет Резник.

Напомним, что с 2019 года и по настоящее время Александр Бельский возглавляет Комитет территориального развития Санкт-Петербурга, а до 2014 года он был главой Сестрорецка - административного центра Курортного района Петербурга, которым ранее руководил сам Александр Беглов.

Отметим, что в случае, если Бельского утвердят вице-губернатором, то он войдет в правительство Санкт-Петербурга, которое покинет глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Соответствующий документ об изменениях в городском руководстве уже подписан.

ИСТОЧНИК KP.RU