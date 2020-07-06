Больше 5 тысяч человек подписали петицию за сохранение «наливаек» и малых баров в Санкт-Петербурге

6 Июль 2020 2020-07-06T15:13:17+03:00

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Жители Санкт-Петербурга вступились за так называемые «наливайки», которые должны исчезнуть после принятия городского закона «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции». По нему, все заведения, имеющие площадь меньше 50 квадратных метров и расположенные в жилых домах, не смогут продавать спиртное. И если о рюмочных на окраинах никто особо не горюет, то за спасание баров в центе города подписались уже больше пяти тысяч человек.

- Мерилом качества выбрана площадь зала обслуживания. Такой подход недопустим. В мире есть много заведений на один-два столика, где можно поесть и выпить. Значительная часть заведений, которые принесли Санкт-Петербургу заслуженную славу барной и гастрономической столицы, оказывается вне закона, -говорится в тексте петиции, размещенной на сайте Change.org.

Естественно, что речь идет не о «наливайках»в спальных районах, а об авторских барах, расположенных в исторической части города.

Авторы петиции просят губернатора не подписывать закон в нынешнем виде.

ИСТОЧНИК KP.RU