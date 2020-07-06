Дополнительные электрички до Сортавалы и обратно пустят из Санкт-Петербурга в июле и августе

6 Июль 2020 2020-07-06T15:47:54+03:00

Одновременно для туристов «Рускеальский экспресс» начнет делать еще один рейс

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Хорошая новость из РЖД пришла для любящих Карелию петербуржцев. Начиная с июля и весь август до станции Сортавала из города на Неве будут курсировать дополнительные «Ласточки». А из Сортавалы до Рускеалы по выходным добавят еще один рейс местного ретро-экспресса.

- ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Ласточка» № 827/828 по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала по субботам и воскресеньям в июле и августе. Дополнительные поезда будут курсировать в исполнении «Премиум» с улучшенной компоновкой мест, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Поезд с номером 827 будет уходить с Финляндского вокзала в 10:05 и с остановками в Девяткино, Сосново, Приозерске и Кузнечном, в 14:10 прибывать в Сортавалу.

Обратная электричка №828 будет уходить из Сортавалы в 14:40 и приходить в Петербург в 18:43.

Отметим, что прибытие «Ласточек» состыковано по времени с ретро-поездом «Рускеальский экспресс». Поэтому он также будет делать дополнительный рейс по субботам и воскресеньям.

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ИСТОЧНИК KP.RU