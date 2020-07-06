Дворцовый мост окрасится в цвета «Зенита» в честь победы в чемпионате России
Дворцовый мост совместно с Большим проспектом Петроградской стороны окрасится в сине-бело-голубые цвета в честь досрочной победы «Зенита» в чемпионате России. Необычной подсветкой инженерных конструкций и фонарей можно будет насладиться лишь на протяжении двух дней – 6 и 7 июля с 23:00 до 03:00.
Темы дня - Петербург празднует победу Зенита
Поздравления новоиспеченному чемпиону РПЛ сыпятся со всех сторон. Команда не осталась и без теплых слов от главы ЗакСобрания Северной столицы Вячеслава Макарова.
- Победы «Зенита» радуют сердца петербуржцев, вселяют гордость за родной город, привлекают к занятиям спортом новые поколения молодежи. Желаю всем тренерам и игрокам футбольного клуба здоровья, успехов и новых ярких побед во славу спорта и Санкт-Петербурга! – отметил председатель парламента Санкт-Петербурга.
Поздравил «Зенит» с триумфом и губернатор Александр Беглов, который выразил надежду, что клуб достойно представит страну в новом розыгрыше Лиги чемпионов и посоревнуется на равных с европейскими грандами.
ИСТОЧНИК KP.RU