«Северная верфь» потратит около 8 млрд рублей на реконструкцию судостроительного завода

6 Июль 2020 2020-07-06T19:33:01+03:00

Объявлен закрытый конкурс по поиску подрядчика для первого этапа реконструкции предприятия

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Петербургский завод «Северная верфь» готов выделить почти 8 миллиардов рублей на подрядчика, который начнет первые работы по реконструкции предприятия. Соответствующий конкурс в закрытом формате объявлен на сайте государственных закупок. Датой подачи заявок назначено 3 июля.

- Начальная (максимальная) цена контракта – 7 842 257 620 рублей. Финансовое обеспечение закупки на 2020 год составит 1 620 291 680 рублей. На 2021-й – 6 221 965 940 рублей, - сообщается на сайте госзакупок.

Победителя конкурса объявят в середине августа. Работы требуют закончить до конца 2021 года. Ранее «Северная верфь» анонсировала I этап строительства современного судостроительного комплекса. При этом у петербургского предприятия сменился генеральный директор. Игорь Пономарев ушел в отставку, а его заменил экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU