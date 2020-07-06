2020-07-06T20:29:15+03:00
Спорт

Дзюба пожаловался на ужасное самочувствие во время чемпионского матча

Нападающий «Зенита» назвал игру против «Краснодара» самой тяжелой в своей карьере
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Дзюба признался, что его чуть не стошнило во время чемпионского матча с "Краснодаром".Дзюба признался, что его чуть не стошнило во время чемпионского матча с "Краснодаром".Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Лидер сборной России и «Зенита» Артем Дзюба назвал чемпионский матч с «Краснодаром» самым тяжелым в своей карьере. Нападающий признался, что когда бил пенальти, то даже не видел мяча. Первый тайм в духоте Дзюба еще выдержал, но во втором его чуть не стошнило.

- Это самый тяжелый матч в моей карьере. Оздоеву вообще плохо стало. Я, честно признаюсь, 15 минут лежал в холодных полотенцах, меня укутали всего. Ничего не слышал, лед под головой. Когда бил пенальти, то не видел мяча. Мне так плохо было! Я думал, солнечный удар. Мне было ужасно, - признался игрок в интервью пресс-службе «Зенита».

Оценивая очередное чемпионство, Дзюба употребил модно словечко «вандерфульно» и добавил, что все разговоры про якобы низкий уровень РПЛ – оправдания для бедных. Сейчас, по словам форварда, его не интересует бомбардирская гонка, потому что на носу принципиальная игра в полуфинале кубка России против «Спартака».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума
Генконсулы Бельгии и Франции накормят петербургских бездомных шарлоткой и багетами
«Зениту» вручат золотые медали и кубок РПЛ после матча с «Сочи»
Комздрав готовится ко второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге
Суд арестовал педофила, изнасиловавшего двух школьниц на набережной Черной Речки
Дзюба пожаловался на ужасное самочувствие во время чемпионского матча
Смольный призвал петербуржцев сдавать плазму для больных коронавирусом
«Северная верфь» потратит около 8 млрд рублей на реконструкцию судостроительного завода
Полицейский, пойманный за взятку в Санкт-Петербурге, отделался условным сроком
Скулящий пес просит помощи и рискует выпасть из открытого окна многоэтажки в Кудрово
Рост цен на хлеб в Санкт-Петербурге обещают сдерживать
Массовый сбор урожая начался в Ленобласти
Найден виновник, окрасивший реку Славянку в синий цвет
Дворцовый мост окрасится в цвета «Зенита» в честь победы в чемпионате России
Городская поликлиника № 56 получила штраф в 100 тысяч за нарушения при карантине
Аудиоэкскурсии по фонтанам заработали в Санкт-Петербурге
Фудтраки с едой и ларьки рыбой, мясом и молоком появятся в Санкт-Петербурге
Пьяный петербуржец выстрелил в таксиста, отказавшегося его везти
Старинное надгробие нашли при строительстве ЖК у метро «Лесная»
Дополнительные электрички до Сортавалы и обратно пустят из Санкт-Петербурга в июле и августе
Больше 5 тысяч человек подписали петицию за сохранение «наливаек» и малых баров в Санкт-Петербурге
На 20 маршрутах трамваев и троллейбусов усилят движение
Еще 44 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Двух школьниц жестоко изнасиловали на набережной Черной Речки
Три вывозных рейса готовятся встретить в Пулково 6 июля
Больше 120 человек попали в отделение после рейдов по центру Санкт-Петербурга
Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга по молодежной политике может стать Александр Бельский