Дзюба пожаловался на ужасное самочувствие во время чемпионского матча

6 Июль 2020 2020-07-06T20:29:15+03:00

Дзюба признался, что его чуть не стошнило во время чемпионского матча с "Краснодаром". Фото: Артем КИЛЬКИН

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Лидер сборной России и «Зенита» Артем Дзюба назвал чемпионский матч с «Краснодаром» самым тяжелым в своей карьере. Нападающий признался, что когда бил пенальти, то даже не видел мяча. Первый тайм в духоте Дзюба еще выдержал, но во втором его чуть не стошнило.

- Это самый тяжелый матч в моей карьере. Оздоеву вообще плохо стало. Я, честно признаюсь, 15 минут лежал в холодных полотенцах, меня укутали всего. Ничего не слышал, лед под головой. Когда бил пенальти, то не видел мяча. Мне так плохо было! Я думал, солнечный удар. Мне было ужасно, - признался игрок в интервью пресс-службе «Зенита».

Оценивая очередное чемпионство, Дзюба употребил модно словечко «вандерфульно» и добавил, что все разговоры про якобы низкий уровень РПЛ – оправдания для бедных. Сейчас, по словам форварда, его не интересует бомбардирская гонка, потому что на носу принципиальная игра в полуфинале кубка России против «Спартака».

ИСТОЧНИК KP.RU