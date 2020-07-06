Дзюба пожаловался на ужасное самочувствие во время чемпионского матча
Лидер сборной России и «Зенита» Артем Дзюба назвал чемпионский матч с «Краснодаром» самым тяжелым в своей карьере. Нападающий признался, что когда бил пенальти, то даже не видел мяча. Первый тайм в духоте Дзюба еще выдержал, но во втором его чуть не стошнило.
- Это самый тяжелый матч в моей карьере. Оздоеву вообще плохо стало. Я, честно признаюсь, 15 минут лежал в холодных полотенцах, меня укутали всего. Ничего не слышал, лед под головой. Когда бил пенальти, то не видел мяча. Мне так плохо было! Я думал, солнечный удар. Мне было ужасно, - признался игрок в интервью пресс-службе «Зенита».
Оценивая очередное чемпионство, Дзюба употребил модно словечко «вандерфульно» и добавил, что все разговоры про якобы низкий уровень РПЛ – оправдания для бедных. Сейчас, по словам форварда, его не интересует бомбардирская гонка, потому что на носу принципиальная игра в полуфинале кубка России против «Спартака».
ИСТОЧНИК KP.RU