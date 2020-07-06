Суд арестовал педофила, изнасиловавшего двух школьниц на набережной Черной Речки
Суд отправил в следственный изолятор 27-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком изнасиловании двух школьниц в квартире одного из домов, расположенного на набережной Черной Речки. На скамье подсудимых оказался 27-летний уроженец Ставрополья.
Напомним, «Комсомолка» писала о девочках 14 и 15 лет, заявивших в полицию, что «гостеприимный» хозяин их сначала напоил, а потом изнасиловал, применив физическую силу. Позднее их госпитализировали в детскую больницу с травмами и отравлением спиртным.
- Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выявляют другие аналогичные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Педофилу грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU