2020-07-06T20:58:28+03:00
Происшествия

Суд арестовал педофила, изнасиловавшего двух школьниц на набережной Черной Речки

Следователи проверяют 27-летнего мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мужчину, изнасиловавшего двух школьниц в Санкт-Петербурге, отправили в СИЗО. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-ПетербургуМужчину, изнасиловавшего двух школьниц в Санкт-Петербурге, отправили в СИЗО. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
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Суд отправил в следственный изолятор 27-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком изнасиловании двух школьниц в квартире одного из домов, расположенного на набережной Черной Речки. На скамье подсудимых оказался 27-летний уроженец Ставрополья.

Напомним, «Комсомолка» писала о девочках 14 и 15 лет, заявивших в полицию, что «гостеприимный» хозяин их сначала напоил, а потом изнасиловал, применив физическую силу. Позднее их госпитализировали в детскую больницу с травмами и отравлением спиртным.

- Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выявляют другие аналогичные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Педофилу грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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