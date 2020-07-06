Генконсулы Бельгии и Франции накормят петербургских бездомных шарлоткой и багетами

6 Июль 2020 2020-07-06T22:31:14+03:00

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Генеральный консул Бельгии Ханс Тимбремонт совестно с французским коллегой Уго де Шаваньяком поддержали приют «Ночлежка» для бездомных в Санкт-Петербурге. Европейские гости организовали поставку вкуснейшей шарлотки с багетами, которые достанутся всем посетителям Ночного автобуса (спецстоянки, кормящей людей без определенного места жительства – Прим. ред.).

- Теперь вместе с чаем посетители наших стоянок получают чудесный десерт – шарлотку. Хрустящий багет мы выдаем каждый четверг вместе с горячим супом. Правда, есть и те, чьи зубы не справятся с хрустящей корочкой. Однако французские пекари уже думают об этом и, возможно, специально испекут мягкий белый хлеб, - отмечает «Ночлежка» в своей группе во «Вконтакте».

Ранее благотворители запускали в центре Санкт-Петербурга акцию «Ты не один», развешивая в городе пакеты с продуктами и средствами личной гигиены. Бездомные могли воспользоваться подарком в нелегкое время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU