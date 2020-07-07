2020-07-07T14:37:14+03:00
Авто

Еще два съезда перекроют на пересечении КАД с проспектом Энергетиков

Чуть раньше водителей предупреждали о перекрытии двух съездов на этой развязке
Петр КИБЕР
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Еще два съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса. Фото: УПРДОР Северо-Запад".Еще два съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса. Фото: УПРДОР Северо-Запад".
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Петербургских водителей предупреждают о перекрытии еще двух съездов на развязке КАД с проспектом Энергетиков. Это уже третий и четвертый съезды здесь, которые обещают закрыть дорожники.

- В период с 07:00 8 июля до 07:00 9 июля будут полностью перекрыты для движения транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург, на проспект Энгельса, а также съезд из Ленинградской области в направлении трассы А-121 «Сортавала» на внешнее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

В течение суток здесь будут менять старый асфальт на новый. Работы будут проводиться в рамках реконструкции северного участка КАД. Автомобилистов предупреждают о неудобствах и просят заранее выбирать маршрут.

Информация о ремонте будет выведена на электронные табло, а в месте работ выставят знаки и ограничительные барьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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