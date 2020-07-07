Павловский парк после «карантина» посетили 29 тысяч человек

7 Июль 2020 2020-07-07T14:38:08+03:00

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В Петербурге уже больше недели как сняли ограничения на посещение парков. Горожане особенно ждали открытия после «карантина» знаменитых пригородов. И музей-заповедник «Павловск» начал принимать посетителей одним из первых – с 28 июня. За девять дней работы полюбоваться дворцово-парковым ансамблем пришли уже 29 тысяч человек. Об этом рассказала директор музея-заповедника «Павловск» Вера Дементьева во время пресс-конференции.

– Конечно, эта цифра ниже «докоронавирусных» времен. Но нас хорошо посещают, несмотря на то, что в городе практически нет туристов, – отметила Вера Дементьева.

Сейчас парк работает ежедневно с 07:00 до 23:00. Но с некоторыми ограничениями: посетителям нужно носить маски и перчатки. Для того чтобы не было столпотворения на кассах, в парке открыли все входные зоны и организовали на них разметку для соблюдения социальной дистанции. А уже на следующей неделе, с 16 июля, откроются Павловский дворец и павильоны. Туда можно будет попасть на экскурсии в группе не более 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU