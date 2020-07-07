Гибкую сеть стационаров перед второй волной коронавируса готовят в Санкт-Петербурге

7 Июль 2020 2020-07-07T19:03:28+03:00

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Власти Санкт-Петербурга подготавливают специальную сеть стационаров, которая сможет гибко перепрофилироваться на прием больных с коронавирусом перед возможной второй волной пандемии. О работе над увеличением количества коек вчера заявлял глава комздрава Дмитрий Лисовец. Его слова позже подтвердил и губернатор Александр Беглов, который посетил строящийся корпус Горбольницы №30 в Колпино. Медучреждение как раз войдет в упомянутую сеть стационаров.

- Новый корпус больницы введут в строй в сжатые сроки. В здании разместится сосудистый центр вместе с кардио-, нейро- и общехирургическим отделениями. Также там откроют стационарное отделение скорой помощи с полной диагностической службой, - передает пресс-служба Смольного.

Полный список гибкой сети стационаров пока не раскрывают. Однако известно, что туда войдет новая клиника в составе Госпиталя для ветеранов войн, а также Николаевская больница в Петергофе.

ИСТОЧНИК KP.RU