2020-07-07T21:20:32+03:00
Происшествия

Суд отправил под арест петербургского педофила за неоднократный секс с мальчиком

Подозреваемый является гражданином Украины, от дачи показаний он отказался
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Педофила, три года занимавшегося сексом с юным петербуржцем, отправили в СИЗО. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаПедофила, три года занимавшегося сексом с юным петербуржцем, отправили в СИЗО. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Приморский районный суд отправил под арест предполагаемого педофила, который на протяжении почти трех лет занимался сексом со знакомым несовершеннолетним мальчиком. Все происходило в квартире дома на улице Камышовой. Сейчас мальчику уже 19 лет. Раньше он боялся во всем признаться. Как полагает следствие, мужчина совратил его еще в 11-летнем возрасте в 2012 году.

- Обвиняемый является гражданином Украины, уроженцем Республики Крым. Он не работает, женат, ранее не судим. Постоянной регистрации в Санкт-Петербурге не имеет, как и действующего документа, удостоверяющего личность. От дачи показаний мужчина отказался. Против меры в виде заключения под стражу он возражал, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В СИЗО возможный растлитель мальчика просидит минимум до 5 сентября. Следователи подозревают, что у него было несколько жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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