2020-07-07T22:33:49+03:00
Общество

Больше 200 петербургских летних кафе получили разрешения на работу

Все документы были оформлены по упрощенной схеме
Петр КИБЕР
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Разрешения на работу после пандемии получили уже больше 200 летних кафе Санкт-Петербурга.Разрешения на работу после пандемии получили уже больше 200 летних кафе Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Порядка 230 летних кафе получили разрешение на работу в Санкт-Петербурге. Заявки от предпринимателей, которых поступило уже больше 900, рассмотрели чиновники городского Комитета имущественных отношений.

- Уже рассмотрено более 400 заявок, первые разрешения выданы в пятидневный срок, - сообщает пресс-служба Смольного.

В выдаче разрешения может быть отказано, если документы оформлены неправильно, если место для размещения летнего кафе находится в частной собственности либо передано городом в аренду третьим лицам, или относится к общему имуществу многоквартирного дома, у которого стоит кафе.

Однако в большей части случаев, рестораторы получают разрешение организовать террасу для кафе, ресторана или выставить столики у входа.

Напомним, что такой вариант работы при запрете пускать посетителей внутрь заведений, разрешили в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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