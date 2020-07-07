Больше 200 петербургских летних кафе получили разрешения на работу
Порядка 230 летних кафе получили разрешение на работу в Санкт-Петербурге. Заявки от предпринимателей, которых поступило уже больше 900, рассмотрели чиновники городского Комитета имущественных отношений.
- Уже рассмотрено более 400 заявок, первые разрешения выданы в пятидневный срок, - сообщает пресс-служба Смольного.
В выдаче разрешения может быть отказано, если документы оформлены неправильно, если место для размещения летнего кафе находится в частной собственности либо передано городом в аренду третьим лицам, или относится к общему имуществу многоквартирного дома, у которого стоит кафе.
Однако в большей части случаев, рестораторы получают разрешение организовать террасу для кафе, ресторана или выставить столики у входа.
Напомним, что такой вариант работы при запрете пускать посетителей внутрь заведений, разрешили в Смольном.
ИСТОЧНИК KP.RU