2020-07-07T22:45:54+03:00
Происшествия

Появилось видео жесткого ДТП двух квадроциклов на автодроме в Ленобласти

На голову 15-летнего гонщика прилетел его соперник по заезду [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следком показал видеозапись жуткого ДТП двух квадроциклов на автодроме в Ленобласти. Фото: СК РФСледком показал видеозапись жуткого ДТП двух квадроциклов на автодроме в Ленобласти. Фото: СК РФ
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Следком опубликовал видеозапись жесткого ДТП двух квадроциклов на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Напомним, в аварии серьезно пострадал 15-летний гонщик. Судя по видео, ему на голову прилетел соперник по заезду. Парень принял на себе сильнейший удар тяжеленного транспорта, а после упал на землю.

- У подростка, госпитализированного в больницу, диагностировали травмы различной степени тяжести. Сейчас угрозы для его жизни нет. Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - сообщали в областном Следкоме РФ.

По видео понятно, что квадроцикл пострадавшего парня по какой-то причине остановился. После аварии на трассе тут же подняли красный флаг, остановивший тренировку. К переломанному подростку вскоре приехала реанимация. Надо отдать должное и другим гонщикам, которые сбежались к пострадавшему парню с желанием помочь.

Квадроцикл влетел в голову подростка на автодроме в Ленобласти.Видео: СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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