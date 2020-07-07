Появилось видео жесткого ДТП двух квадроциклов на автодроме в Ленобласти

7 Июль 2020 2020-07-07T22:45:54+03:00

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Следком опубликовал видеозапись жесткого ДТП двух квадроциклов на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Напомним, в аварии серьезно пострадал 15-летний гонщик. Судя по видео, ему на голову прилетел соперник по заезду. Парень принял на себе сильнейший удар тяжеленного транспорта, а после упал на землю.

- У подростка, госпитализированного в больницу, диагностировали травмы различной степени тяжести. Сейчас угрозы для его жизни нет. Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - сообщали в областном Следкоме РФ.

По видео понятно, что квадроцикл пострадавшего парня по какой-то причине остановился. После аварии на трассе тут же подняли красный флаг, остановивший тренировку. К переломанному подростку вскоре приехала реанимация. Надо отдать должное и другим гонщикам, которые сбежались к пострадавшему парню с желанием помочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789209" frameborder="0"></iframe> Квадроцикл влетел в голову подростка на автодроме в Ленобласти.Видео: СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU