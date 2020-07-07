Петербуржцы заметили очередной слив химикатов в реку Славянку
Не успели реку Славянку очистить от синих химикатов, как 7 июля в нее слили подозрительное вещество белого цвета. Обо всем сообщили обеспокоенные жители соседних домов в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фотографиям и видеозаписям с места происшествия, речка сейчас напоминает практически болото.
- Несколько лет люди в Рыбацком, Металлострое, Усть-Славянке страдают от химических запахов и сливов в реки, - жалуется очевидец.
Последствия очередного сливы ужасны. Фото: vk.com/spb_today
Специалисты Росприроднадзора уже выезжали на место. Инспекторы выяснили, что виновник предыдущего загрязнения тут не причем. В этот раз стоки поступают из ливневой канализации, которая находится на балансе «Водоканала».
- На следующей неделе экспертная лаборатория возьмет пробы природной и сточной воды в реке. Кроме того, 13-14 июля специалисты осмотрят акваторию реки на судне Балтийской дирекции по техническому обеспечению с целью выявления несанкционированных сбросов и выпусков, - прокомментировали в Росприроднадзоре.
Массовый слив химикатов в реку Славянка в Санкт-Петербурге попал на видео.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU