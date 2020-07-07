Петербуржцы заметили очередной слив химикатов в реку Славянку

7 Июль 2020 2020-07-07T23:06:26+03:00

3 июля вода окрасилась в синий цвет, а сейчас – в белый [фото, видео]

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Не успели реку Славянку очистить от синих химикатов, как 7 июля в нее слили подозрительное вещество белого цвета. Обо всем сообщили обеспокоенные жители соседних домов в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фотографиям и видеозаписям с места происшествия, речка сейчас напоминает практически болото.

- Несколько лет люди в Рыбацком, Металлострое, Усть-Славянке страдают от химических запахов и сливов в реки, - жалуется очевидец.

Последствия очередного сливы ужасны. Фото: vk.com/spb_today

Специалисты Росприроднадзора уже выезжали на место. Инспекторы выяснили, что виновник предыдущего загрязнения тут не причем. В этот раз стоки поступают из ливневой канализации, которая находится на балансе «Водоканала».

- На следующей неделе экспертная лаборатория возьмет пробы природной и сточной воды в реке. Кроме того, 13-14 июля специалисты осмотрят акваторию реки на судне Балтийской дирекции по техническому обеспечению с целью выявления несанкционированных сбросов и выпусков, - прокомментировали в Росприроднадзоре.

Массовый слив химикатов в реку Славянка в Санкт-Петербурге попал на видео.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU