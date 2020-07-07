Дочь Семака показала первое фото новорожденной девочки

7 Июль 2020 2020-07-07T23:37:54+03:00

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Дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака показала фотографию новорожденной малютки в своем Instagram. Майя поскромничала и показала на всеобщее обозрение лишь ножки девочки. К слову, ребенка назвали Евой. По словам жены Семака Анны, роды прошли в Санкт-Петербурге без мучительной боли, «гладко и естественно».

- 5 июля 2020 года родилась замечательная девочка, подарившая нам настоящее счастье, - торжественно объявила о рождении малыша Майя Семак.

Вся огромная семья тренера "Зенита" не скрывает радости. Фото: instagram.com/mayasemak

Напомним, рекордно досрочная победа «Зенита» в Российской Премьер-лиге совпала с родами дочери наставника сине-бело-голубых. В раздевалке счастливые футболисты не только скандировали громогласное «Чемпионы!», но и «Дедушка!». Сергей Богданович улыбок и слез радости не скрывал.

Добавим, что кубок РПЛ «Зениту» вручат уже 8 июля после матча с «Сочи». Сейчас трофей уже прибыл в Санкт-Петербург. Его даже выставили в самом центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU