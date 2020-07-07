«Зенит» выставил в центре Санкт-Петербурга новый кубок за победу в чемпионате России

Новоиспеченный чемпион России «Зенит» похвастался новым кубком первенства, ненадолго выставив выигранный трофей на всеобщее обозрение в центре Санкт-Петербурга у Медного всадника. Для многих прохожих это стало неожиданной, но приятной встречей. Чемпионский кубок удалось заметить нашему фотокорреспонденту, который выяснил, что его выставила пресс-служба клуба для съемок промо-материалов.

- Тут же появились десятки желающих сфотографироваться с трофеем, но кубок оберегают. Хотя к нему все-таки разрешалось подойти на пару метров, но не ближе, - сообщил фотокор «КП-Петербург».

Рядом с таким величественным памятником трофей смотрится особенно внушительно!Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская Премьер-лига подготовила обновленный трофей к своему ребрендингу, когда логотипом чемпионата стал медведь. Сам кубок создан из латуни. Его покрыли никелем и золотом. Масса трофея не особо тяжелая – всего шесть килограмм, а его высота составляет 65 сантиметров.

Фотографироваться с кубком разрешили, но только на расстоянии.

Напомним, что кубок вручат «Зениту» в среду 8 июля после матча с «Сочи». Сине-бело-голубые обеспечили себе рекордно досрочную победу в РПЛ, поэтому счет очередной игры их не волнует, но футболисты все же постараются не омрачить праздник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789203" frameborder="0"></iframe> "Зенит" выставил новый кубок РПЛ в центре Санкт-Петербурга.Артем КИЛЬКИН

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