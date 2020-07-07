2020-07-07T22:09:56+03:00
Спорт

«Зенит» выставил в центре Санкт-Петербурга новый кубок за победу в чемпионате России

Обновленный трофей РПЛ, покрытый никелем и золотом, вручат команде 8 июля после матча с «Сочи» [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
«Зенит» представил петербуржцам новый кубок за победу в чемпионате России.«Зенит» представил петербуржцам новый кубок за победу в чемпионате России.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Новоиспеченный чемпион России «Зенит» похвастался новым кубком первенства, ненадолго выставив выигранный трофей на всеобщее обозрение в центре Санкт-Петербурга у Медного всадника. Для многих прохожих это стало неожиданной, но приятной встречей. Чемпионский кубок удалось заметить нашему фотокорреспонденту, который выяснил, что его выставила пресс-служба клуба для съемок промо-материалов.

- Тут же появились десятки желающих сфотографироваться с трофеем, но кубок оберегают. Хотя к нему все-таки разрешалось подойти на пару метров, но не ближе, - сообщил фотокор «КП-Петербург».

Рядом с таким величественным памятником трофей смотрится особенно внушительно! Фото: Артем КИЛЬКИН

Рядом с таким величественным памятником трофей смотрится особенно внушительно!Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская Премьер-лига подготовила обновленный трофей к своему ребрендингу, когда логотипом чемпионата стал медведь. Сам кубок создан из латуни. Его покрыли никелем и золотом. Масса трофея не особо тяжелая – всего шесть килограмм, а его высота составляет 65 сантиметров.

Фотографироваться с кубком разрешили, но только на расстоянии.

Фотографироваться с кубком разрешили, но только на расстоянии.

Напомним, что кубок вручат «Зениту» в среду 8 июля после матча с «Сочи». Сине-бело-голубые обеспечили себе рекордно досрочную победу в РПЛ, поэтому счет очередной игры их не волнует, но футболисты все же постараются не омрачить праздник.

"Зенит" выставил новый кубок РПЛ в центре Санкт-Петербурга.Артем КИЛЬКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огненное шоу и молчаливый Азмун: Как в аэропорту Пулково встречали чемпионов России по футболу 2020 команду «Зенит»

Сине-бело-голубые прилетели в родной Санкт-Петербург глубокой ночью 6 июля, тем не менее первыми поздравить их с чемпионством пришли тысячи преданных фанов (подробности, фото, видео)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зенит - чемпион России по футболу 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как работают фитнес-клубы Санкт-Петербурга после выхода из режима самоизоляции 2020: Новые правила посещения
С 6 июля 2020 года после трех месяцев самоизоляции в Санкт-Петербурге вновь начали работать фитнес-клубы, но есть несколько «но». Разбираемся, что разрешается и что запрещается посетителям
Новости 24
Петербуржцы заметили очередной слив химикатов в реку Славянку
Появилось видео жесткого ДТП двух квадроциклов на автодроме в Ленобласти
Больше 200 петербургских летних кафе получили разрешения на работу
Мотоциклистка сбила пенсионерку, рискнувшую перебежать Выборгское шоссе
Соболенка, улизнувшего от хозяйки через форточку, разыскивают в Санкт-Петербурге
Следователи проверят отсутствие воды в доме 92-летнего узника фашистских лагерей
Появился график работ светомузыкальных фонтанов в Санкт-Петербурге в 2020 году
Наезд квадроцикла на подростка на автодроме «Игора Драйв» стал уголовным делом
Дебошир, напавший на полицейского в Пулково, получил реальный срок
Суд отправил под арест петербургского педофила за неоднократный секс с мальчиком
Почти 1 млрд рублей инвестируют в два новых производства в Санкт-Петербург
Съемки юбилейного 20 сезона «Тайн следствия» стартовали в Санкт-Петербурге
Масштабный физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Металлострое
Балканское воинское кладбище в Санкт-Петербурге капитально отремонтируют
Гибкую сеть стационаров перед второй волной коронавируса готовят в Санкт-Петербурге
Дачу и дом бывшего замначальника петербургского Главка обыскали по делу о превышении полномочий
Портрет Бродского вернулся на улицы Петербурга
Дерево упало на мост в Александро-Невской лавре
Павловский парк после «карантина» посетили 29 тысяч человек
Еще два съезда перекроют на пересечении КАД с проспектом Энергетиков
Скелет мужчины в пальто и без половины черепа нашли в Комарово
Поликлинику №109 наказали за 43 случая коронавируса среди персонала
Еще 48 петербуржцев, в том числе 100-летняя женщина, умерли от коронавируса