Петербургские рестораны вводят депозит за столики на террасах

8 Июль 2020 2020-07-08T17:36:24+03:00

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В Петербурге с 29 июня работают летние террасы и кафе. И в выходные, и в будние в таких заведениях настоящий наплыв посетителей. Чтобы не стоять в очереди на столик, многие горожане заранее бронируют места. К слову, некоторые бары и рестораны в Петербурге в этой ситуации стали вводить депозит. В среднем он составляет 1,5-2 тысячи рублей с человека.

Так, например, в ресторане «Счастье» берут 1,5 тысячи с человека. То есть столик на компанию из четырех человек обойдется в 6 тысяч рублей. Действует депозит и в ресторане «География». Как рассказали в заведении, там не нужно платить за бронь с понедельника по четверг, а вот в пятницу, субботу и воскресенье депозит составит по 2 тысячи с человека.

В то же время многие заведения в городе работают вообще без брони – летние столики там занимают в порядке живой очереди. Так, например, происходит в баре Crazy Wine на Рубинштейна.

ИСТОЧНИК KP.RU