2020-07-08T17:36:24+03:00
Общество

Петербургские рестораны вводят депозит за столики на террасах

Но во многих заведения по-прежнему занимают места в порядке живой очереди
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Петербургские рестораны стали вводить депозит за столики на террасах.Петербургские рестораны стали вводить депозит за столики на террасах.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге с 29 июня работают летние террасы и кафе. И в выходные, и в будние в таких заведениях настоящий наплыв посетителей. Чтобы не стоять в очереди на столик, многие горожане заранее бронируют места. К слову, некоторые бары и рестораны в Петербурге в этой ситуации стали вводить депозит. В среднем он составляет 1,5-2 тысячи рублей с человека.

Так, например, в ресторане «Счастье» берут 1,5 тысячи с человека. То есть столик на компанию из четырех человек обойдется в 6 тысяч рублей. Действует депозит и в ресторане «География». Как рассказали в заведении, там не нужно платить за бронь с понедельника по четверг, а вот в пятницу, субботу и воскресенье депозит составит по 2 тысячи с человека.

В то же время многие заведения в городе работают вообще без брони – летние столики там занимают в порядке живой очереди. Так, например, происходит в баре Crazy Wine на Рубинштейна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит» победил «Сочи» в трофейном матче со счетом 2:1
Медработников психбольницы Святого Николая Чудотворца отпустили домой после обсервации
Какие выплаты положены семьям с ребенком, не получившим место в детсаду в Ленобласти
Названа причина сильного загрязнения реки Славянки белой жидкостью
Почтовый квартал с деловым центром появится в Санкт-Петербурге
Новый кубок РПЛ продезинфицировали перед вручением «Зениту»
Малком сравнял счет в знаковом матче против «Сочи»
У пары лебедей из Ленинградского зоопарка вылупился птенец
Полиция продолжает составлять протоколы на петербуржцев без масок и перчаток
"Зенит" пропустил от Заболотного в начале трофейной встречи против "Сочи"
Петербургские рестораны вводят депозит за столики на террасах
Петербургского доставщика еды арестовали за посты с одобрением терроризма во «Вконтакте»
Юбилярам супружеской жизни вручили медали «За любовь и верность»
Стартовала онлайн-продажа билетов в Эрмитаж
Женщина погибла в ДТП с фурой в Ленобласти
Суд оштрафовал фанатов «Зенита», буянивших на Рубинштейна после победы в РПЛ
Более 100 структур и компаний из всего мира обсуждают вопросы кибербезопасности на Cyber Polygon 2020
12-летняя школьница из-за угроз отправила интимные фото и видео другу по переписке
Петербургские родители вновь будут платить за детские сады в полном объеме
Пропавшую девушку нашли мертвой на берегу реки в Ленобласти
В Павловске железные кресты украли с кладбища, чтобы сдать в металлолом
Синюю подсветку Дворцового моста в честь чемпионства «Зенита» оставят еще на сутки