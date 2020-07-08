2020-07-08T18:44:54+03:00
Спорт

Малком сравнял счет в знаковом матче против «Сочи»

Дальний удар бразильца в девятку стал неберущимся
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" отыгрался в матче с "Сочи" по ходу первого тайма. Фото: twitter.com/zenit_spb"Зенит" отыгрался в матче с "Сочи" по ходу первого тайма. Фото: twitter.com/zenit_spb
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«Зенит» недолго проигрывал «Сочи» в знаковом матче против «Сочи», после которого сине-бело-голубым вручат кубок Российской Премьер-Лиги за чемпионство. На гол Антона Заболотного ответил Малком на 33-й минуте. Он поиграл пасами с Дзюбой в центре штрафной соперника, а затем получил финальную ответную передачу и хлестко ударил прямиком в девятку. У вратаря гостей не было шансов достать столь пушечный удар.

- Уложил мяч в девятку из-за пределов штрафной! 1:1!, - ликует официальный Twitter «Зенита».

Напомним, 8 июля Санкт-Петербург окрасится на ночь в цвета «Зенита». Для этого Дворцовый мост вместе с Большим проспектом Петроградской стороны станут на время синими. Наверняка на улицы города выйдут счастливые болельщики с песнями и кричалками. Тем более, что фанаты ждут команду в чемпионском автобусе с долгожданным трофеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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