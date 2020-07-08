Синюю подсветку Дворцового моста в честь чемпионства «Зенита» оставят еще на сутки

8 Июль 2020 2020-07-08T14:35:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Петербурге решили «ярко» отметить чемпионство «Зенита», поэтому синюю подсветку Дворцового моста и Большого проспекта Петроградской стороны решено оставить еще на сутки. Это сделано по случаю матча с «Сочи», который пройдет в городе 8 числа и после которого команде с берегов Невы вручат кубок победителя Премьер-Лиги.

- Подсветка Дворцового моста меняется в исключительных случаях, связанных с важнейшими событиями городской жизни. 6 июля Дворцовый мост предстал в новом облике в шестой раз за текущий год, - сообщает пресс-служба Ленсвета.

В предприятии отмечают, что на пилонах переправы смонтировано больше 600 диодных светильников, а управляемая система позволяет настраивать световую палитру дистанционно.

На Большом проспекте система городского освещения была реконструирована в 2019 года и с этого момента здесь также появились 113 диодных светильников, цвет которых можно менять по настроению.

ИСТОЧНИК KP.RU