2020-07-08T14:35:40+03:00
Общество

Синюю подсветку Дворцового моста в честь чемпионства «Зенита» оставят еще на сутки

8 июля команде торжественно вручат кубок Премьер-Лиги
Петр КИБЕР
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Дворцовый мост подсветили в честь победы "Зенита". Фото: ЛенсветДворцовый мост подсветили в честь победы "Зенита". Фото: Ленсвет
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Власти Петербурге решили «ярко» отметить чемпионство «Зенита», поэтому синюю подсветку Дворцового моста и Большого проспекта Петроградской стороны решено оставить еще на сутки. Это сделано по случаю матча с «Сочи», который пройдет в городе 8 числа и после которого команде с берегов Невы вручат кубок победителя Премьер-Лиги.

- Подсветка Дворцового моста меняется в исключительных случаях, связанных с важнейшими событиями городской жизни. 6 июля Дворцовый мост предстал в новом облике в шестой раз за текущий год, - сообщает пресс-служба Ленсвета.

В предприятии отмечают, что на пилонах переправы смонтировано больше 600 диодных светильников, а управляемая система позволяет настраивать световую палитру дистанционно.

На Большом проспекте система городского освещения была реконструирована в 2019 года и с этого момента здесь также появились 113 диодных светильников, цвет которых можно менять по настроению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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