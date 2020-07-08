МЧС предупреждает о грозе в Санкт-Петербурге в вечерние часы 8 июля

8 Июль 2020 2020-07-08T20:45:23+03:00

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В вечерние часы 8 июля в Санкт-Петербурге ждут грозу. Об этом горожан предупредили в МЧС. Так что многочисленным болельщикам «Зенита», которые сегодня выйдут праздновать чемпионство любимого клуба в центр города, стоит быть аккуратнее. Да и сама команда планирует проехать по улицам Северной столицы на клубном автобусе.

- По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 8 июля в вечерние часы в Санкт-Петербурге и пригородах ожидается гроза, - коротко сообщили спасатели.

В МЧС советуют держаться подальше от электропроводки и антенн во время природного явления, а также избегать использование телефона. Если вы находитесь дома, то лучше всего не стоять у окна и не топить печь, если такова имеется.

Напомним, в целом, на 8 июля синоптики обещали в Северной столице кратковременные дожди и температуру воздуха от +18 до 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU