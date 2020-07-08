2020-07-08T22:22:48+03:00
Происшествия

Смерть 12-летнего мальчика в гоночном багги под Приозерском стала уголовным делом

Водитель переделанной «Оки» угодил в ДТП и перевернулся, из-за чего и погиб его юный пассажир
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следком завел уголовное дело на водителя "Оки", устроившего смертельное ДТП в Ленобласти.Следком завел уголовное дело на водителя "Оки", устроившего смертельное ДТП в Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следком Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении водителя «Оки», переделанной под гоночный багги. Мужчина угодил в ДТП, в котором погиб его 12-летний пассажир. Напомним, «Комсомолка» писала, что водитель не справился с управлением и допустил жесткий занос, из-за чего машина перевернулась.

Сам владелец авто отделался травмами средней степени тяжести. Теперь следователи просят суд заключить его под стражу. Оказалось, что гоночной «Окой» мужчина управлял будучи пьяным.

- Автомобиль был переоборудован кустарным способом и представлял собой багги без государственных регистрационных знаков. По данным следствия, водитель выбрал скорость движения, которая не соответствует дорожным условиям, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается. Водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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