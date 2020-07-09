2020-07-09T13:53:58+03:00
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Русский музей опроверг новость о раскупленных билетах на июль

Так что попасть в музей с 15 июля могут все желающие
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Русский музей опроверг отсутствие билетов на экспозиции.Русский музей опроверг отсутствие билетов на экспозиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Русский музей в Санкт-Петербурге, который с 15 июля 2020 года выходит с карантина по коронавирусу, начал предварительную продажу электронных билетов. Соскучившиеся по культуре горожане настолько этому обрадовались, что раскупили все до конца месяца. Но, как оказалось, эта информация не соответствует действительности. Электронные билеты на июль 2020 года в Русски музей есть в свободной продаже на сайте музея.

- Впервые слышим, что билеты распроданы, - удивились нашему звонку в администрации музея. - Приходите, будем рады. С 15 июля можно будет попасть и в Михайловский дворец, и в Корпус Бенуа.

Билеты в Русский музей остались на многие даты в июле. Фото: ticket.rusmuseum.ru

Билеты в Русский музей остались на многие даты в июле. Фото: ticket.rusmuseum.ru

Отметим, стоимость билетов в Русский музей не изменилась - 400 рублей для взрослого, 50 рублей - для детей от 3 до 16 лет. детский. Временно пускать в музей разрешено лишь по 10 человек каждые 20 минут, экскурсионные группы также сократили - до 5 человек в каждой.

Также в администрации Русского музея заверили, что, несмотря на слухи, вход в Летний сад после карантина остался бесплатным.

Ангелина ШАРЫПОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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