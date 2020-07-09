2020-07-09T23:46:29+03:00
Общество

Комздрав объяснил причину рекордного роста смертности в июне в Санкт-Петербурге

Оказалось, из-за пресловутого пика пандемии в городе умерло на 55% больше людей, чем в июне прошлого года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Санкт-Петербурга объяснили аномальный уровень смертности в июне 2020 года в Санкт-Петербурге.Власти Санкт-Петербурга объяснили аномальный уровень смертности в июне 2020 года в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Комздраве объяснили причину рекордного роста смертности в июне в Санкт-Петербурге. Напомним, число летальных исходов в городе достигло самого высокого уровня за последние 10 лет. За прошедший месяц скончались 7106 человек. Медработники пеняют на пик пандемии. Он, по информации Смольного, как раз пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня.

- По данным комитета ЗАГС умерло на 55% больше людей, чем в июне прошлого года. В целом за полугодие рост смертности в городе по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 12,9%. В абсолютных цифрах за первую половину 2020 года в Петербурге умерло на 3915 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года, - сообщает пресс-служба Смольного.

Оказалось, что первопричиной смерти коронавирус стал сразу у 1281 петербуржца. У 2419 человек COVID-19 также выявили, но они умерли от последствий своих хронических болезней.

Добавим, что власти прогнозирует снижение смертности уже в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Комздрав объяснил причину рекордного роста смертности в июне в Санкт-Петербурге
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