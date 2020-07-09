2020-07-09T20:34:30+03:00
Общество

Самый высокий уровень смертности за 10 лет зафиксировали в июне в Санкт-Петербурге

В Северной столице в июне 2020 года скончались 7106 человек, что больше, чем даже в рекордный май 2020-го
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Аномальный уровень смертности зафиксировали в июне в Санкт-Петербурге.Аномальный уровень смертности зафиксировали в июне в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Небывалый уровень смертности зафиксировали в Санкт-Петербурге за июнь 2020 года. Исходя из официальных данных комитета по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в минувшем месяце в Северной столице скончались 7106 человек. Это самый высокий уровень смертности за последние 10 лет. К примеру, в июне прошлого года в городе скончалось на 2,5 тысяч человек меньше.

Ранее «Комсомолка» писала, что май 2020-го побил все рекорды по количеству смертей – 6427. Сейчас же их стало больше на 679. Вероятно, это связано с регистрацией смертей от коронавирусной инфекции. Тем более, что умерших от COVID-19 теперь подсчитывают по новой методике.

А вот уровень рождаемости за июнь ничем необычным не выделяется.

- В июне 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4570 рождений детей. Заключений брака – 3348 против расторжений в количестве 1011, - гласит статистика городского комитета по делам ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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