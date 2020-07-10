10 Июль 2020 2020-07-10T12:53:22+03:00

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Человек умер на станции метро «Ленинский проспект». Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы происшествия, случившегося утром 10 июля.

- Все произошло прямо на наших глазах. Пожилому мужчине который сидел на скамеечке вдруг стало плохо. Вызвали скорую. Через несколько минут приехали врачи, они попытались что-то сделать, но человек уже скончался. Пришли полицейские и накрыли тело полиэтиленовым мешком. Тело тут пока так и лежит, - сообщают свидетели ЧП.

Впрочем, на работу станции и движение поездов по красной линии инцидент никак не повлиял.

К сожалению, подобные случаи нередки и людям, особенно преклонного возраста, нередко становится плохо в поземке. Спасти их успевают не всегда.

Напомним, что 27 июня на станции «Гражданский проспект» погиб инвалид по зрению. Он слишком близко подошел к краю платформы, ударился о подъезжающий состав и упал на рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU