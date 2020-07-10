2020-07-10T12:53:22+03:00
Происшествия

Человек умер на станции метро «Ленинский проспект»

ЧП произошло утром 10 июля
Петр КИБЕР
Поделиться:
На станции "Ленинский проспект" умер пассажир.На станции "Ленинский проспект" умер пассажир.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Человек умер на станции метро «Ленинский проспект». Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы происшествия, случившегося утром 10 июля.

- Все произошло прямо на наших глазах. Пожилому мужчине который сидел на скамеечке вдруг стало плохо. Вызвали скорую. Через несколько минут приехали врачи, они попытались что-то сделать, но человек уже скончался. Пришли полицейские и накрыли тело полиэтиленовым мешком. Тело тут пока так и лежит, - сообщают свидетели ЧП.

Впрочем, на работу станции и движение поездов по красной линии инцидент никак не повлиял.

К сожалению, подобные случаи нередки и людям, особенно преклонного возраста, нередко становится плохо в поземке. Спасти их успевают не всегда.

Напомним, что 27 июня на станции «Гражданский проспект» погиб инвалид по зрению. Он слишком близко подошел к краю платформы, ударился о подъезжающий состав и упал на рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Человек умер на станции метро «Ленинский проспект»
Внук до смерти избил бабушку в Ломоносове
Полиция поймала поджигателей, спаливших четыре иномарки на Кондратьевском проспекте
Автор закона о запрете «наливаек» заявил, что большая часть баров не закроется
Двое безработных отобрали сумку с едой у курьера
Власти города рассказали, как решить проблему улицы Рубинштейна
Появилось видео пожара в Дома Басевича на Большой Пушкарской
Сильный прорыв трубы произошел ночью на Стародеревенской улице
Синоптики рассказали, когда ждать дожди в Санкт-Петербурге 10 июля
Пожар произошел в Доме Басевича на Большой Пушкарской утром 10 июля
Комздрав объяснил причину рекордного роста смертности в июне в Санкт-Петербурге
Останки троих красноармейцев нашли у деревни Мишкино в Ленобласти
Петербуржца, напавшего на сотрудника метро из-за отсутствия туалета, осудили на два года
Дворцовую набережную закроют для машин ради съемок фильма с Михаилом Пореченковым