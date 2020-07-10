2020-07-10T17:50:59+03:00
Общество

Академик Евгений Шляхто рассказал о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге

По словам ученого, несмотря на то, что количество заболевших в городе постепенно растет, опасаться этого не нужно
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается, в целом, благополучной.Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается, в целом, благополучной.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге количество заразившихся новым коронавирусом постепенно растет, причин для беспокойства нет – общая динамика по-прежнему остается положительной. Об этом сегодня, 10 июля, рассказал кардиолог, директор национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, руководитель межведомственной медицинской группы по противодействию коронавирусной инфекции Евгений Шляхто.

- Анализ понедельной динамики заболеваемости COVID-19 показывает тренд на снижение, - констатирует Шляхто. - Стоит также отметить, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.

Так, в самом центре имени Алмазова на данный момент остается на лечении всего 137 больных с диагностированным коронавирусом, хотя ранее в учреждении для этих целей подготовили 500 коек. Причем тренд на уменьшение количества «ковидных» пациентов сохраняется в учреждении на протяжении последних нескольких недель.

Напомним: ранее Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал о том, почему в городе растет количество заболевших. Главная причина – народ расслабился и стал забывать о противоэпидемических мерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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