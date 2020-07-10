Академик Евгений Шляхто рассказал о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге количество заразившихся новым коронавирусом постепенно растет, причин для беспокойства нет – общая динамика по-прежнему остается положительной. Об этом сегодня, 10 июля, рассказал кардиолог, директор национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, руководитель межведомственной медицинской группы по противодействию коронавирусной инфекции Евгений Шляхто.
- Анализ понедельной динамики заболеваемости COVID-19 показывает тренд на снижение, - констатирует Шляхто. - Стоит также отметить, что уже месяц суточное число заболевших держится менее 300.
Так, в самом центре имени Алмазова на данный момент остается на лечении всего 137 больных с диагностированным коронавирусом, хотя ранее в учреждении для этих целей подготовили 500 коек. Причем тренд на уменьшение количества «ковидных» пациентов сохраняется в учреждении на протяжении последних нескольких недель.
Напомним: ранее Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал о том, почему в городе растет количество заболевших. Главная причина – народ расслабился и стал забывать о противоэпидемических мерах.
ИСТОЧНИК KP.RU