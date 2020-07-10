2020-07-10T17:51:25+03:00
Общество

«Зенит» пообещал оплатить переименование «Новокрестовской»

Грядут изменения в схемах линий подземки и внешнего вида станции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Гендиректор "Зенита" заверил, что клуб профинансирует переименование станции "Новокрестовской".Гендиректор "Зенита" заверил, что клуб профинансирует переименование станции "Новокрестовской".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил готовность помочь Санкт-Петербургу с затратами на переименование «Новокрестовской». Напомним, за ребрендинг станции выступило большинство членов городской топонимической комиссии. Финальное слово за губернатором Александром Бегловым. Впрочем, как сообщил Медведев «Комсомолке», градоначальник наверняка одобрит переименование, поскольку является болельщиком клуба.

- Потребуются денежные средства на мероприятия, связанные с переименованием станции и внесением изменений в существующие схемы линий городского метрополитена и другие носители информации о наименовании станции. Клуб готов обеспечить финансирование соответствующих работ, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В интервью «КП-Петербург» Медведев добавил, что станцию «Зенит» наверняка слегка видоизменят под стать новоиспеченному чемпиону России 2020 года, чтобы она выглядела по футбольному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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