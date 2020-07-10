Следующая остановка «Зенит»: В Санкт-Петербурге станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь знаменитого футбольного клуба

Станцию метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге все-таки переименуют. С сегодняшнего дня она практически официально называется «Зенит». Эту информацию «Комсомолке» подтвердил генеральный директор клуба Александр Медведев, который заявил, что «это большой подарок как болельщикам, так и всей команде».

Напомним, слухи о том, что станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит», шли больше года. Но решение принято только на этой неделе: за ребрендинг станции высказались 2/3 членов городской топонимической комиссии. При этом мы заметили, что для руководства футбольного клуба «Новокрестовская» стала станцией метро «Зенит» еще раньше. Например, 5 июля 2020 года на официальном сайте команды была размещена новость об установке Флагштока на Крестовском острове «у станции метро «Зенит».

Новость от 5 июля 2020 года. Фото: fc-zenit.ru

- Комиссия действительно рекомендовала переименовать станцию. Это станет большим подарком команде и всем болельщикам. Да и туристам будет удобнее ориентироваться, а то раньше была дезориентация, - отметил Медведев.

Также гендиректор клуба добавил, что внешний вид станции придется подкорректировать, чтобы соответствовать футбольному названию. Клуб готов взять на себя большую часть затрат на грядущие работы.

Окончательное решение о переименовании - за губернатором. Но гендиректор "Зенита" уверен в его одобрении.Фото: Олег ЗОЛОТО

Член топонимической комиссии и по совместительству депутат Алексей Цивилев поделился с «КП-Петербург», что раньше он и многие его коллеги голосовали против переименования, но теперь свое решения поменяли.

- Таким образом мы хотели бы отметить вторую подряд победу «Зенита» в чемпионате и, пожалуй, это тот момент, когда жители города примут наше решение с пониманием. Напомню, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, Дику Адвокаату присвоили звание Почетного гражданина Петербурга, - сообщил депутат.

Другой член упомянутой комиссии, краевед Алексей Ерофеев сетует, что в Санкт-Петербурге нет ничего зенитовского. Даже река Спартак имеется, но что-то связанное с сине-бело-голубыми – нет.

После переименования станцию внешний вид станции претерпит ряд изменений для соответствия названию "Зенит"."Фото: Олег ЗОЛОТО

- Название «Новокрестовская» все равно еще не прижилось в городе, не обросло патиной, стариной. Поэтому переименование возможно. Голоса разделились так: 6 против, 17 за. Я голосовал против, потому что я считаю, что сначала все же надо было сделать какую-то топонимическую привязку – сначала назвать близлежащую у стадиона улицу или площадь в честь «Зенита», - рассказал «Комсомолке» Ерофеев.

Добавим, что топонимическая комиссия хоть и одобрила переименование станции, но окончательное решение – за губернатором Александром Бегловым. Однако гендиректор «Зенита» в его одобрении не сомневается, поскольку градоначальник сам является болельщиком клуба и футбола в целом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зениту» вручили обновленный кубок и золотые медали РПЛ за победу в сезоне 2019/20

После победного матча с «Сочи» на «Газпром Арене» прошла торжественная церемония награждения (подробности, фото)

«Зенит» устроил парад в центре Санкт-Петербурга в честь чемпионства

Футболисты прокатились на клубном автобусе по улицам Северной столицы под возгласы тысячи болельщиков (подробности, фото, видео)