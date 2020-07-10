Стало известно, будут ли переименовывать станцию метро «Шушары» в Санкт-Петербурге

10 Июль 2020 2020-07-10T18:20:15+03:00

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Топонимическая комиссия рассмотрела целесообразность переименования станций метро «Шушары» и «Юго-Западной» в «Колпинскую» и «Маршальскую» соответственно. Специалисты в итоге не одобрили изменения, в отличие от ребрендинга «Новокрестовской» в «Зенит».

- Станция «Шушары» находится в промышленной зоне «Шушары» на одноименной территории и не относится к территории Колпинского района. Название станции «Юго-Западная» также тесно связано с ее местоположением, - объяснили отказ в переименовании в топонимической комиссии, как рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова.

Добавим, что некоторым петербургским образовательным учреждениям присвоили имена Героев РФ, погибших в Баренцовом море в июле прошлого года. Школа №529 получила имя Д.А. Опарина, №319 – Д.А. Соловьева, №606 – К.Ю. Сомова, № 169 – А.В. Воскресенского.

ИСТОЧНИК KP.RU