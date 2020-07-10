Виталий Милонов объявил, что уходит в оппозицию
Виталий Милонов сенсационно объявил о том, что уходит в оппозицию. Все из-за его неприятия закона о запрете «наливаек» в жилых домах Санкт-Петербурга, под который попадают культурные авторские бары. Громкие слова депутат высказал своим коллегам во время эфира программы «Запретный Милонов» на Радио «Комсомольская Правда» на 92.0 FM.
Запретный Милонов - Отныне ни капли в рот...
Депутат Госдумы всю жизнь боролся с пьянством и алкоголем в Северной столице. Но даже он сейчас понял, что город потеряет лицо без уютных и цивильных баров.
- У нас люди категорически против «наливаек». Но это закон, к сожалению, никоим образом не коснется негодяев. Уверен, что руководство города пойдет на встречу малому бизнесу уже в ближайшие дни. Власти не допустят уничтожение легального бизнеса, в этом я уверен. Я записываю запись эфира и пошлю в Смольный. Это мой официальный депутатский призыв, просьба! – выпалил Милонов.
Уже после эфира депутат отметил, что ему пора перебираться в оппозицию.
ИСТОЧНИК KP.RU