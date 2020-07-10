Виталий Милонов объявил, что уходит в оппозицию

10 Июль 2020 2020-07-10T19:39:43+03:00

Виталий Милонов объявил о том, что станет оппозиционером из-за непринятия закона о запрете "наливаек" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Госдумы выступил против своих коллег из ЗакСа, принявших закон о запрете «наливаек» в Санкт-Петербурге

Изменить размер текста: A A

Виталий Милонов сенсационно объявил о том, что уходит в оппозицию. Все из-за его неприятия закона о запрете «наливаек» в жилых домах Санкт-Петербурга, под который попадают культурные авторские бары. Громкие слова депутат высказал своим коллегам во время эфира программы «Запретный Милонов» на Радио «Комсомольская Правда» на 92.0 FM.

Запретный Милонов - Отныне ни капли в рот... 00:00 00:00

Депутат Госдумы всю жизнь боролся с пьянством и алкоголем в Северной столице. Но даже он сейчас понял, что город потеряет лицо без уютных и цивильных баров.

- У нас люди категорически против «наливаек». Но это закон, к сожалению, никоим образом не коснется негодяев. Уверен, что руководство города пойдет на встречу малому бизнесу уже в ближайшие дни. Власти не допустят уничтожение легального бизнеса, в этом я уверен. Я записываю запись эфира и пошлю в Смольный. Это мой официальный депутатский призыв, просьба! – выпалил Милонов.

Уже после эфира депутат отметил, что ему пора перебираться в оппозицию.

ИСТОЧНИК KP.RU