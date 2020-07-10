В Центре Алмазова возобновили амбулаторный прием пациентов

10 Июль 2020 2020-07-10T20:36:23+03:00

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В НМИЦ имени Алмазова вновь можно приходить на амбулаторный прием. Это произошло после снятия ограничений по коронавирусу. Приемы врачей проводятся строго с соблюдением требований Роспотребнадзора. Например, пациентов просят надевать медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию. Да и попасть в отделения можно лишь в отдельное время согласно записи на прием.

- Для граждан с повышенной температурой вход воспрещен. Сотрудниками проводится термометрия. На прием с пациентами от 60 лет и старше, а также с людьми с ограниченными возможностями пропускается не более одного сопровождающего. Детям до 14 лет вход запрещен, - говорится на официальном сайте медучреждения.

Напомним, по словам директора Центра Алмазова Евгения Шляхто, в Санкт-Петербурге сейчас действительно есть рост заболевших коронавирусом, но опасаться этого не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU