30 дежурных бригад будут спасать Санкт-Петербург от затоплений в субботу 11 июля
«Водоканал» отправит на улицы Санкт-Петербурга 30 дежурных бригад из-за жутких ливней с грозами в субботу 11 июля. В первой половине дня прогнозируются локальные подтопления. Водителей, в частности, просят избегать низких участков дороги под мостами, где теоретически может возникнуть «море».
- Предприятие подготовило сети и ключевые объекты водоотведения к приему осадков. В распоряжении специалистов находятся передвижные насосные установки для работы на проблемных адресах города. Также предприятие готово привлечь дополнительные бригады в случае возникновения локальных подтоплений, - подчеркивают в «Водоканале».
В случае обнаружения подтоплений горожан просят как можно скорее звонить на горячую линию «Водоканала» по телефону 305-09-09 для быстрой ликвидации природного ненастья.
Добавим, что вместе с ливнями в Северной столице ждут жуткий ветер с порывами до 24 м/c в прибрежных районах.
ИСТОЧНИК KP.RU