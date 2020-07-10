2020-07-10T21:34:59+03:00
Общество

30 дежурных бригад будут спасать Санкт-Петербург от затоплений в субботу 11 июля

В городе прогнозируют ливни с грозами и штормовой ветер
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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«Водоканал» подготовил 30 бригад для ликвидации возможных подтоплений в Санкт-Петербурге в субботу 11 июля.«Водоканал» подготовил 30 бригад для ликвидации возможных подтоплений в Санкт-Петербурге в субботу 11 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Водоканал» отправит на улицы Санкт-Петербурга 30 дежурных бригад из-за жутких ливней с грозами в субботу 11 июля. В первой половине дня прогнозируются локальные подтопления. Водителей, в частности, просят избегать низких участков дороги под мостами, где теоретически может возникнуть «море».

- Предприятие подготовило сети и ключевые объекты водоотведения к приему осадков. В распоряжении специалистов находятся передвижные насосные установки для работы на проблемных адресах города. Также предприятие готово привлечь дополнительные бригады в случае возникновения локальных подтоплений, - подчеркивают в «Водоканале».

В случае обнаружения подтоплений горожан просят как можно скорее звонить на горячую линию «Водоканала» по телефону 305-09-09 для быстрой ликвидации природного ненастья.

Добавим, что вместе с ливнями в Северной столице ждут жуткий ветер с порывами до 24 м/c в прибрежных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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